Gli Stati Uniti stanno assistendo “ad una campagna spietata per azzerare la nostra storia, diffamare i nostri eroi, cancellare i nostri valori e indottrinare i nostri ragazzi”. Così Donald Trump al Monte Rushmore per le celebrazioni del 4 luglio, assicurando che l’imponente monumento con i volti scolpiti nella roccia dei presidenti George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, “non sarà mai dissacrato” e “le loro conquiste non saranno mai dimenticate”.

Anche il Monte Rushmore è stato travolto dalla furia iconoclasta scattata dopo il caso Floyd contro le opere del passato associate al razzismo e all’oppressione delle minoranze.

L’articolo Trump accusa il fascismo di ‘estrema sinistra’ di voler cancellare la storia proviene da Notiziedi.

