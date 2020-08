AGI – Il presidente americano, Donald Trump, ha firmato quattro ordini esecutivi per ulteriori aiuti economici, destinati ad affrontare le conseguenze della pandemia di coronavirus, in polemica coi democratici dopo che la Casa Bianca non è riuscita a raggiungere un accordo al Congresso sul pacchetto di stimoli.

Parlando in una conferenza stampa del suo golf club privato a Bedminster, in New Jersey, ieri il presidente ha annunciato che saranno estesi i sussidi di disoccupazione federali per 400 dollari a settimana (con un taglio di 200 dollari dall’attuale importo), verrà rinviata l’imposta sui salari fino alla fine del 2020 (“molto probabilmente”

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Trump aggira il Congresso e firma nuovi aiuti per l’economia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento