trump-agli-studenti-dell’alabama:-“il-sogno-americano-davanti-a-voi”

“Proteggeremo gli sport femminili, gli uomini non ci giocheranno mai”

Tuscaloosa, 2 mag. (askanews) – “Proteggeremo gli sport femminili, gli uomini non devono giocarci”; e più in generale “avete la fortuna di essere la più grande generazione della storia del nostro paese perché lo stiamo trasformando”; è il messaggio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, agli studenti dell’università dell’Alabama a Tuscaloosa durante la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea. In questo Stato del sud, l’accoglienza è gioiosa, anche da parte di chi studente non è come Kevin Wodzak, cappellino MAGA in mano: “credo che stia facendo tutto quello che aveva promesso e mi piace”.