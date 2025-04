Trump ai funerali del Papa: “vedrò Meloni”, ma avere incontri oggi “irrispettoso”

Roma, 26 apr. (askanews) – Donald Trump è con la moglie Melania a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco e nella brevissima visita – riparte oggi dopo le esequie – intende vedere la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “e alcuni altri”. Organizzare incontri a margine della cerimonia funebre “francamente è un po’ mancare di rispetto”, ha fatto notare alla stampa imbarcata sull’Air Force. Insomma, “colloqui brevi”, con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen candidata a una interlocuzione quantomeno di contatto, che già sarebbe un grosso segnale, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ieri ha messo in forse la sua presenza ai funerali, citando l’urgenza di “incontri militari”.

Il presidente americano ha fatto a modo suo il punto sulla situazione negoziale riguardo il conflitto in Ucraina, postando su Truth appena arrivato a Roma un messaggio in cui parla di “una buona giornata di colloqui e incontri con Russia e Ucraina”, a suo avviso vicine a un accordo, con “gran parte dei punti principali concordata”. Ieri il suo inviato speciale Steve Witkoff ha incontrato per la quarta volta il presidente russo Vladimir Putin, mentre Trump ha riservato al leader ucraino un monito a non rinviare ulteriormente la firma di un accordo sullo sfruttamento di risorse minerarie e terre rare. Mosca ha ribadito la teorica disponibilità ad avviare contatti diretti con l’Ucraina, che ha fatto pervenire agli Usa delle controproposte rispetto al piano americano per porre fine alla guerra.

Escludendo vertici veri e propri oggi, cosa che ieri ha esplicitato da parte sua il presidente francese Emmanuel Macron, restano le strette di mano e gli scambi di battute sul sagrato di San Pietro. E un paio di ore stamattina, prima della partenza da Villa Taverna per il Vaticano. Il presidente americano di prassi inizia presto le sue attività, social compresi, e non si può qualche colloquio prima dei funerali, “veloce”, come suggerito dallo stesso Trump.