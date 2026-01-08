venerdì, 9 Gennaio , 26

Trump al New York Times: “Non ho bisogno del diritto internazionale”

Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 8 gen. (askanews) – Donald Trump ha affermato in un’intervista pubblicata in queste ore che solo la sua “moralità” potrebbe costituire un limite alla sua gestione della politica estera degli Stati Uniti, aggiungendo che il presidente americano “non ha bisogno” del diritto internazionale.

Le osservazioni, tratte da una lunga intervista al New York Times, arrivano meno di una settimana dopo la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro da parte delle forze statunitensi e mentre gli europei temono un’eventuale conquista della Groenlandia da parte degli Stati Uniti.

Quando mercoledì sera gli è stato chiesto se vedesse dei limiti alle sue azioni all’estero, Donald Trump ha risposto: “Sì, c’è una cosa. La mia moralità. Il mio spirito. Questa è l’unica cosa che può fermarmi”.

“Non ho bisogno del diritto internazionale”, ha dichiarato al New York Times. “Non voglio fare del male a nessuno”.

E a chi gli chiede se pensa che gli Stati Uniti debbano rispettare il diritto internazionale, risponde: “Sì”, ma “dipende da quale sia la sua definizione di diritto internazionale”, ha risposto il miliardario repubblicano.

