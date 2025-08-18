lunedì, 18 Agosto , 25

Trump: al via preparativi per incontro Putin-Zelensky. Dopo, trilaterale con me
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 19 ago. (askanews) – “Al termine degli incontri” di oggi “ho chiamato il Presidente Putin e ho avviato i preparativi per un incontro, in una sede da definire, tra il Presidente Putin e il Presidente Zelensky. Dopo tale incontro, avremo un Trilat, a cui parteciperanno i due Presidenti, più me”. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Oggi, scrive il presidente Usa, “ho avuto un incontro molto proficuo con ospiti illustri, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il Presidente francese Emmanuel Macron, il Presidente finlandese Alexander Stubb, il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni, il Primo Ministro britannico Keir Starmer, il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania Friedrich Merz, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Segretario Generale della Nato Mark Rutte, alla Casa Bianca, che si è concluso con un ulteriore incontro nello Studio Ovale”.

“Durante l’incontro – sottolinea Trump – abbiamo discusso delle Garanzie di Sicurezza per l’Ucraina, che sarebbero state fornite dai vari Paesi europei, in coordinamento con gli Stati Uniti d’America. Tutti sono molto soddisfatti della possibilità di una PACE tra Russia e Ucraina. Al termine degli incontri, ho chiamato il Presidente Putin e ho avviato i preparativi per un incontro, in una sede da definire, tra il Presidente Putin e il Presidente Zelenskyy. Dopo tale incontro, avremo un Trilat, a cui parteciperanno i due Presidenti, più me”.

“Ancora una volta – scrive Trump sul suo social media -, si è trattato di un ottimo passo iniziale per una guerra che dura da quasi quattro anni. Il vicepresidente J.D. Vance, il Segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff stanno coordinando le operazioni con Russia e Ucraina. Grazie per l’attenzione!”, conclude il presidente Usa.

