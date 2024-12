Trump alla Corte Suprema Usa: sospendere legge su divieto TikTok

Perseguire una soluzione politica

Milano, 27 dic. (askanews) – Il presidente eletto Donald Trump chiede alla Corte Suprema Usa di sospendere la legge che minaccia di vietare TikTok negli Stati Uniti dal 19 gennaio se la popolare app non viene venduta dalla proprietà cinese ByteDance. Obiettivo della sospensione sarebbe quello di “perseguire una soluzione politica”. L’udienza è prevista per il 10 gennaio.

“Il presidente Trump non prende posizione sul merito di questa controversia”, ha scritto D. John Sauer, l’avvocato di Trump. “Chiede invece rispettosamente che la Corte prenda in considerazione la possibilità di sospendere la scadenza della legge per la dismissione, fissata al 19 gennaio 2025, mentre esamina il merito di questo caso, consentendo così all’amministrazione entrante del presidente Trump di perseguire una risoluzione politica delle questioni oggetto del caso”.

La legge al centro della causa è il Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, una misura bipartisan approvata dal Congresso e successivamente firmata dal Presidente Joe Biden ad aprile. La legge impone al proprietario cinese di TikTok, ByteDance, di vendere la piattaforma a una società americana o di subirne il divieto.