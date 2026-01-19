trump-alla-norvegia:-“voi-non-mi-avete-dato-il-nobel,-e-allora-io-non-penso-alla-pace”

ROMA – “Dal momento che il vostro Paese ha deciso di non assegnarmi il premio Nobel per la pace, nonostante abbia contribuito a fermare più di otto guerre, non mi sento più tenuto a pensare esclusivamente alla pace”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una lettera indirizzata al primo ministro norvegese, Jonas Gahr Store.

Nel testo, rilanciato da Bloomberg e da altre testate, si mette in relazione il mancato Nobel e la linea di Washington sulla Groenlandia. “Il mondo”, le parole di Trump, “non è sicuro se non abbiamo il controllo completo e totale della Groenlandia”.

“La Nato ha detto alla Danimarca, per 20 anni, di ‘allontanare la minaccia russa dalla Groenlandia’; purtroppo, la Danimarca non è stata in grado di fare nulla al riguardo”, ha scritto ancora sul suo social Truth. Nel messaggio si aggiunge: “Ora è il momento, e sarà fatto!”

