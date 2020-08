AGI – Protagonista assoluto come previsto, fin dal primo giorno il presidente Donald Trump ha voluto per sé tutta la scena della Convention repubblicana: a sorpresa, si è presentato sul palco di Charlotte (Nord Carolina) accolto dalle ovazioni degli oltre 300 delegati che lo hanno consacrato candidato alla rielezione e ha parlato per quasi un’ora.

La “sua” convention si vuole diversa da quella asettica e virtuale in cui la scorsa settimana i democratici hanno scelto Joe Biden e Kamala Harris per sfidare il presidente e il suo vice Mike Pence. Trump è stato accolto dallo slogan “four more years”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Trump all’attacco, scontro con Biden sul Covid proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento