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Trump all’Iran: “Ultima chance per un accordo”. E rilancia la riapertura di Hormuz entro oggi
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Trump all’Iran: “Ultima chance per un accordo”. E rilancia la riapertura di Hormuz entro oggi

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(Adnkronos) – Donald Trump rilancia la via del negoziato tra Usa e Iran e parla di una “ultima possibilità” per raggiungere un accordo. Dal suo Studio Ovale, il presidente americano ha dichiarato che i colloqui sono in corso e che tra i dossier sul tavolo c’è la riapertura dello Stretto di Hormuz, oltre al programma nucleare iraniano. 

“Questa è l’ultima chance per loro di firmare un buon documento”, ha detto Trump parlando della ripresa dei colloqui con l’Iran. “Stiamo discutendo in questo momento su richiesta dell’Iran, sostenuto dall’Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti, dal Qatar e da altri paesi”, ha aggiunto. 

Il presidente americano ha spiegato di voler concedere a Teheran un’ultima opportunità prima di nuove azioni militari. “Voglio dare all’Iran un’ultima possibilità prima della decapitazione”, ha dichiarato Trump, rispondendo dallo Studio Ovale a una domanda sui ripetuti ultimatum rivolti alla Repubblica islamica. “E’ molto difficile fare quello che abbiamo pianificato. Sono orgoglioso di dare possibilità alle persone. E’ una mossa importante – ha spiegato – Mi hanno chiamato e mi hanno detto: ‘Ti prego, non attaccare. Faremo un accordo’. Questa è la verità, e lo sanno tutti. Chi non avrebbe chiamato?”. 

Sul futuro dello Stretto di Hormuz, il presidente Usa ha affermato: “Stiamo parlando di aprire completamente lo Stretto di Hormuz entro oggi”. Trump ha aggiunto che “i colloqui procederanno rapidamente, in un senso o nell’altro. Non è una questione molto complessa”. Dopo la questione dello Stretto, ha chiarito il presidente americano, il confronto riguarderà anche il nucleare iraniano: “Poi parleremo della capacità nucleare dell’Iran”. 

Trump ha sostenuto che il percorso diplomatico sta procedendo positivamente. “Abbiamo avuto un conflitto con il Venezuela che si è risolto molto bene. Abbiamo un conflitto con l’Iran, e anche quello sta andando molto, molto bene”, ha dichiarato. 

Sui negoziati con Teheran, il presidente americano ha aggiunto: “I colloqui con l’Iran sono in corso proprio adesso. È una cosa incredibile”, smentendo le voci secondo cui le discussioni sarebbero ferme. “Questa volta non lo negano – ha aggiunto – Ma per qualche motivo, quando parlano, gli iraniani non amano dire che stanno parlando”. 

Trump aveva già parlato di una ripresa dei negoziati con l’Iran dopo aver annunciato la sospensione, almeno temporanea, di ulteriori operazioni militari contro la Repubblica islamica. 

Resta però una distanza tra Washington e Teheran sulla natura dei contatti. L’Iran ha negato l’esistenza di negoziati diretti con gli Stati Uniti, spiegando che i colloqui con l’Oman riguardano la sicurezza dello Stretto di Hormuz e possibili soluzioni per la navigazione. 

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei ha dichiarato: “Per evitare qualsiasi equivoco, è importante chiarire su cosa vertono gli attuali negoziati e con chi si svolgono. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti”. 

La partita diplomatica resta quindi concentrata sulla riapertura dello Stretto di Hormuz e sul dossier nucleare, con i Paesi del Golfo impegnati a favorire una soluzione che eviti una nuova escalation nella regione. 

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