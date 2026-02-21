sabato, 21 Febbraio , 26

Il dolore cronico è rosa, ecco perché dura di più nelle donne

(Adnkronos) - "Moltiplicherò grandemente le tue pene", disse...

Milano Cortina, l’esercitazione sui 1500: oggi per Lollobrigida è corsa all’oro

(Adnkronos) - Non era la sua, lo aveva...

Mosca sviluppa i ‘droni madre’, la mossa russa per colpire in profondità l’Ucraina

(Adnkronos) - 'Droni madre' in grado di colpire...

Di Maio nominato professore onorario al King’s college di Londra

(Adnkronos) - L'ex ministro degli Esteri Luigi Di...
trump-alza-i-dazi-globali-dal-10%-al-15%:-“effetto-immediato”
Trump alza i dazi globali dal 10% al 15%: “Effetto immediato”

Trump alza i dazi globali dal 10% al 15%: “Effetto immediato”

MondoTrump alza i dazi globali dal 10% al 15%: “Effetto immediato”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’aumento immediato dei dazi globali dal 10 al 15 per cento. La decisione è stata comunicata con un messaggio pubblicato sul social Truth, all’indomani della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha bocciato parte dell’impianto tariffario precedente.

“Come presidente degli Stati Uniti – scrive Trump – aumenterò con effetto immediato i dazi mondiali al livello pienamente consentito e già testato dal punto di vista legale”. Il riferimento è alla Section 212 del Trade Act del 1974, che consente l’introduzione di tariffe globali fino al 15 per cento per un periodo massimo di 150 giorni.

SCONTRO CON LA CORTE SUPREMA

Nel messaggio, Trump torna ad attaccare duramente la sentenza dei giudici, definendola “ridicola, scritta male ed estremamente antiamericana”. Secondo il presidente, la decisione non fermerà l’azione della sua amministrazione in materia commerciale.

“Nei prossimi mesi – annuncia – determineremo ed emetteremo nuove tariffe legalmente ammissibili”, con l’obiettivo di proseguire il percorso politico ed economico del “Make America Great Again”.

DAZI E LINEA DURA SUL COMMERCIO

Per la Casa Bianca, i dazi restano uno strumento centrale per proteggere l’economia nazionale, sostenere le imprese americane e rafforzare la sicurezza economica del Paese. L’aumento delle tariffe, secondo Trump, serve a contrastare pratiche commerciali ritenute penalizzanti per gli Stati Uniti da parte di numerosi Paesi.

La decisione apre ora una fase di forte incertezza sul piano commerciale internazionale, mentre l’amministrazione Usa prepara le prossime mosse per ridefinire il sistema tariffario dopo lo stop imposto dalla Corte Suprema.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.