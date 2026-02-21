trump-alza-i-dazi-globali-dal-10%-al-15%:-“effetto-immediato”

ROMA – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’aumento immediato dei dazi globali dal 10 al 15 per cento. La decisione è stata comunicata con un messaggio pubblicato sul social Truth, all’indomani della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha bocciato parte dell’impianto tariffario precedente.

“Come presidente degli Stati Uniti – scrive Trump – aumenterò con effetto immediato i dazi mondiali al livello pienamente consentito e già testato dal punto di vista legale”. Il riferimento è alla Section 212 del Trade Act del 1974, che consente l’introduzione di tariffe globali fino al 15 per cento per un periodo massimo di 150 giorni.

SCONTRO CON LA CORTE SUPREMA

Nel messaggio, Trump torna ad attaccare duramente la sentenza dei giudici, definendola “ridicola, scritta male ed estremamente antiamericana”. Secondo il presidente, la decisione non fermerà l’azione della sua amministrazione in materia commerciale.

“Nei prossimi mesi – annuncia – determineremo ed emetteremo nuove tariffe legalmente ammissibili”, con l’obiettivo di proseguire il percorso politico ed economico del “Make America Great Again”.

DAZI E LINEA DURA SUL COMMERCIO

Per la Casa Bianca, i dazi restano uno strumento centrale per proteggere l’economia nazionale, sostenere le imprese americane e rafforzare la sicurezza economica del Paese. L’aumento delle tariffe, secondo Trump, serve a contrastare pratiche commerciali ritenute penalizzanti per gli Stati Uniti da parte di numerosi Paesi.

La decisione apre ora una fase di forte incertezza sul piano commerciale internazionale, mentre l’amministrazione Usa prepara le prossime mosse per ridefinire il sistema tariffario dopo lo stop imposto dalla Corte Suprema.

