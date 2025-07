trump-annuncia-dazi-del-25%-per-l’india-(e-una-sanzione-anti-russia)

Risposta pacata di Nuova Delhi: “Lavoriamo ad accordo equo”

Roma, 30 lug. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato dazi al 25% sulle esportazioni dell’India verso gli Stati Uniti. In un post sul suo profilo Truth Social, Trump ha spiegato che questi dazi servono a contrastare gli acquisti di armi ed energia dalla Russia, nonché quelle che definisce le sue “odiose” politiche commerciali. I dazi più una “sanzione” non specificata – in chiave anti-Russia – entreranno in vigore venerdì 1 agosto.”Abbiamo un enorme deficit commerciale con l’India”, ha affermato il presidente statunitense.L’India è impegnata a concludere un accordo commerciale bilaterale “equo, equilibrato e reciprocamente vantaggioso” con gli Stati uniti, ha replicato il ministero indiano del Commercio e dell’Industria, dopo l’annuncio di Trump.”Negli ultimi mesi, India e Stati uniti hanno negoziato un accordo commerciale bilaterale equo, equilibrato e reciprocamente vantaggioso. Continuiamo a essere impegnati per questo obiettivo”, ha affermato il ministero.