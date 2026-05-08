trump-annuncia-il-cessate-il-fuoco-di-tre-giorni-in-ucraina.-il-grazie-di-zelensky:-“impegno-diplomatico-produttivo”

ROMA – Un cessate il fuoco di tre giorni tra Russia e Ucraina, in coincidenza con la Giornata della vittoria del 9 maggio, è stato annunciato dal presidente americano Donald Trump. La comunicazione è stata diffusa sulla sua piattaforma Truth.

“Sono lieto di annunciare che ci sarà un cessate il fuoco di tre giorni (9, 10 e 11 maggio) nella guerra tra Russia e Ucraina”, ha scritto Trump. “La celebrazione in Russia è per il Giorno della vittoria, ma così anche in Ucraina, perché anche gli ucraini hanno avuto un ruolo importante nella Seconda guerra mondiale”.

Nel messaggio si legge: “Questo cessate il fuoco comprenderà la sospensione di tutte le attività militari e anche uno scambio di prigionieri di mille detenuti per ciascun Paese”. Trump ha aggiunto: “Questa richiesta è stata avanzata direttamente da me e apprezzo molto l’accordo raggiunto dal presidente Vladimir Putin e dal presidente Volodymyr Zelensky”. E ancora: “Spero che questo sia l’inizio della fine di una guerra molto lunga, sanguinosa e combattuta duramente”.

ZELENSKY: GRAZIE TRUMP, IMPEGNO DIPLOMATICO PRODUTTIVO

Grazie al presidente americano Donald Trump per il suo “produttivo impegno diplomatico”: lo ha scritto sul social X il capo di Stato dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, confermando l’intesa con la Russia per un cessate il fuoco di tre giorni e lo scambio di mille prigionieri per parte. Nel messaggio si rivolge anche un appello agli Stati Uniti perché monitorino il “rispetto degli accordi” da parte di Mosca.

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