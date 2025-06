Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Iran: “È per sempre”

Dopo nuovi lanci di missili iraniani in Israele e contro basi Usa

Roma, 24 giu. (askanews) – É iniziato stamane il cessate il fuoco tra Iran e Israele annunciato dal presidente Usa Donald Trump, dopo che nella notte ci sono stati ulteriori lanci missilistici che hanno provocato quattro morti a Beer Sheva, nello Stato ebraico. Il cessate il fuoco è “ora in vigore. Per favore non violatelo!”, ha scritto sulla sua piattaforma Truth Social.Un esito che in pochi si sarebbero attesi quando, lunedì sera, l’Iran aveva lanciato una raffica di missili contro la base Usa in Qatar di al Udeid, in rappresaglia degli attacchi americani contro una serie di siti del programma nucleare della Repubblica islamica.Il leader statunitense prima dell’annuncio aveva riferito che la tregua sarebbe stata un processo graduale di 24 ore a partire dalle 6 italiane di martedì, con l’Iran che avrebbe interrotto unilateralmente tutte le operazioni per primo. Ha aggiunto che Israele avrebbe seguito l’esempio 12 ore dopo.Trump ha dichiarato inoltre che Iran e Israele si sono rivolti a lui quasi contemporaneamente per chiedere la pace, avvertendo che entrambe le nazioni avrebbero avuto molto da perdere se non si fosse raggiunto un cessate il fuoco. Non solo. Il presidente Usa a NBC News ha poi aggiunto che, dal suo punto di vista, il cessate il fuoco tra Israele e Iran è “illimitato e durerà per sempre”.”Il cessate-il-fuoco tra il regime sionista e l’Iran è entrato nella fase d’attuazione”, ha scritto da parte sua l’agenzia di stampa iraniana IRNA. Le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno dichiarato di aver registrato quattro lanci di missili dall’Iran nella notte tra lunedì e martedì.