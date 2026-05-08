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Trump annuncia tregua Ucraina-Russia dal 9 all’11 maggio
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Trump annuncia tregua Ucraina-Russia dal 9 all’11 maggio

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Roma, 9 mag. (askanews) – Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato su Truth Social un cessate il fuoco di tre giorni, che entrerà in vigore oggi e durerà fino all’11 maggio, nella guerra tra Russia e Ucraina, con la sospensione di “tutte le attività cinetiche” e uno scambio di mille prigionieri per ciascun paese.

“Sono lieto di annunciare che ci sarà un cessate il fuoco di tre giorni, il 9, 10 e 11 maggio, nella guerra tra Russia e Ucraina”, ha scritto Trump. “La celebrazione in Russia è per il Giorno della Vittoria ma, allo stesso modo, in Ucraina, perché anche loro sono stati una grande parte e un fattore della Seconda guerra mondiale”.

Trump ha rivendicato il ruolo diretto della Casa bianca nell’iniziativa. “Questa richiesta è stata fatta direttamente da me, e apprezzo molto il suo accordo da parte del presidente Vladimir Putin e del presidente Volodymyr Zelensky”, ha scritto.

“Si spera che sia l’inizio della fine di una guerra molto lunga, mortale e duramente combattuta”, ha aggiunto il presidente Usa.”I colloqui continuano per mettere fine a questo grande conflitto, il più grande dalla Seconda guerra mondiale, e ci stiamo avvicinando sempre di più ogni giorno”.

Sia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sia il Cremlino hanno confermato la tregua e lo scambio di prigionieri.

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