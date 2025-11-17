lunedì, 17 Novembre , 25

La storia di Giulia Cecchettin diventa un film, alla regia Paola Randi

(Adnkronos) - La storia di Giulia Cecchettin diventa...

Sinner, quando può sorpassare Alcaraz e tornare numero uno del ranking

(Adnkronos) - Jannik Sinner, nel 2026, punta a...

Forum risk management, il presidente Giannotti: “10-15% di partecipanti in più”

(Adnkronos) - Il successo del 20º Forum risk...

Rifiuti: studio, sistema non copre costi fine vita pannelli fotovoltaici non incentivati

(Adnkronos) - "Il sistema di finanziamento della gestione...
trump-apre-a-colloqui-con-maduro-e-attacca-sul-caso-epstein
Trump apre a colloqui con Maduro e attacca sul caso Epstein

Trump apre a colloqui con Maduro e attacca sul caso Epstein

Video NewsTrump apre a colloqui con Maduro e attacca sul caso Epstein
Redazione-web
Di Redazione-web

Accusa Caracas sui migranti e parla di “distrazione politica”

West Palm Beach, 17 nov. (askanews) – Da West Palm Beach, poco prima di salire sull’Air Force One, Donald Trump lascia intendere che gli Stati Uniti potrebbero riaprire un canale diretto con Nicolàs Maduro.”Potremmo avere alcune discussioni con Maduro, vedremo come andrà. Da parte loro c’è la volontà di parlare”, dice ai reporter, fermandosi per pochi minuti sulla pista.Il passaggio successivo lo dedica al tema dell’immigrazione dal Venezuela, che descrive con toni duri.”È una questione di droga, ma anche di migliaia, centinaia di migliaia di persone che hanno rilasciato e che sono entrate nel nostro Paese. Alcuni fanno parte della gang Tren de Aragua, alcuni sono spacciatori, molti sono spacciatori. Alcuni sono assassini. In pratica, secondo noi, hanno liberato negli Stati Uniti quasi tutta la loro popolazione carceraria.”Poi affonda sul caso Epstein, che negli Stati Uniti continua a produrre strappi politici e tensioni interne.”Stanno usando il caso Epstein per distogliere l’attenzione dal successo enorme che stiamo ottenendo come partito”, afferma.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.