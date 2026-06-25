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Trump apre festeggiamenti 250 anni degli Usa in stile Maga: “America è tornata”
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Trump apre festeggiamenti 250 anni degli Usa in stile Maga: “America è tornata”

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(Adnkronos) – Con un discorso in stile Maga, tenuto sul National Mall di Washington, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inaugurato i 16 giorni di celebrazioni per il 250° anniversario dell’America trasformando una commemorazione nazionale in una vetrina altamente politicizzata per il suo secondo mandato. “Sono entusiasta di dire che l’America è tornata” ha ribadito il tycoon tornando ad affermare che “fino a poco tempo fa eravamo un Paese morto mentre ora siamo il Paese più dinamico del mondo”.  

Nel suo intervento, durato meno di mezz’ora e pronunciato dietro una barriera di vetro antiproiettile, Trump ha rivendicato i risultati del suo secondo mandato, dall’economia all’immigrazione, fino alla politica estera, citando anche il recente accordo sul conflitto con l’Iran e sostenendo che gli Stati Uniti dispongano oggi della più grande economia, del più potente esercito e della tecnologia più avanzata al mondo. Ha inoltre attaccato duramente il suo predecessore Joe Biden, definendo la sua gestione economica un “disastro totale”, e ha parlato di investimenti esteri per 19 mila miliardi di dollari, una cifra contestata da diversi osservatori e superiore a quella indicata dalla stessa amministrazione americana. 

Trump ha anche accostato il movimento Maga ai patrioti del 1776, affermando che negli ultimi mesi gli americani hanno “ripreso il potere dalla classe politica distante da Washington”, rilanciando il tradizionale slogan “America First”. “Ogni giorno della mia amministrazione stiamo ottenendo una vittoria storica dopo l’altra per il popolo americano”, ha detto ai sostenitori presenti. 

L’apertura della Great American State Fair è stata accompagnata da sorvoli di caccia F-35 e di un bombardiere stealth B-2, oltre che da una forte simbologia patriottica. La manifestazione, che si svolgerà fino al 10 luglio, ospita padiglioni dedicati ai 50 Stati e ai sei territori americani lungo il viale che collega il Campidoglio al Lincoln Memorial. 

L’evento è però finito al centro di polemiche. Diversi artisti inizialmente annunciati hanno rinunciato a partecipare sostenendo di essere stati informati che si trattava di una celebrazione non politica. Alcuni Stati governati dai democratici hanno inoltre deciso di non aderire alla manifestazione, denunciandone la crescente impronta partigiana. Diversi osservatori e media internazionali hanno sottolineato come Trump abbia utilizzato l’avvio delle celebrazioni per il 250° anniversario soprattutto come una vetrina del proprio progetto politico, più che come un momento di unità nazionale 

 

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