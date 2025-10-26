trump-arriva-in-asia:-occhi-puntati-sugli-accordi-commerciali-con-la-cina

ROMA – Sarà una settimana densa di incontri quella che attende Trump. Il presidente americano, in queste ore è arrivato in Malesia per supervisionare l’accordo di pace tra i leader di Cambogia e Thailandia. Atterrato nella capitale Kuala Lumpur, il tycoon è stato accolto da canti e balli tradizionali, da lui particolarmente apprezzati.

MUST WATCH! President @realDonaldTrump dances at Malaysian arrival ceremony 🇺🇸🇲🇾 pic.twitter.com/e7Zrw3L35Y— Margo Martin (@MargoMartin47) October 26, 2025

Nei prossimi giorni Donald Trump incontrerà anche i leader asiatici di Giappone e Corea del Sud, ma gli occhi sono tutti puntati sul suo incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Dopo mesi di relativa calma, sul piano commerciale, infatti, nelle ultime settimane i due leader sono tornati a ‘farsi la guerra’, mettendo a dura a prova le relazioni tra i due Paesi. Secondo la Cnn, il loro incontro, è stato possibile grazie ai colloqui tra il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent e i suoi omologhi cinesi. L’incontro con Xi, potrebbe rivelarsi ‘utile’ anche per il conflitto in corso tra Ucraina e Russia: il tycoon, ai giornalisti presenti sull’Air Force One che lo portava in Asia, ha affermato di sperare che Xi “ci aiuti con Mosca”. Trump ha aggiunto che con il presidente cinese “potrebbe discutere” anche degli acquisti di petrolio russo, sottolineando che la Cina ne ha ridotto di molto l’acquisto dopo che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni al Cremlino per l’invasione dell’Ucraina. I presidenti si incontreranno in Corea del Sud quando nel Paese sarà in corso il vertice sulla cooperazione economica Asia-Pacifico.

