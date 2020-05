Trump assicura: “vaccino entro l’anno, o prima”

“Stiamo compiendo passi da gigante per trovare il vaccino e la cura contro il virus, e lo faremo presto, entro la fine dell’anno o forse prima. Abbiamo cominciato a lavorare sul vaccino l’11 gennaio ancora quando non sapevamo nulla, c’è impegno per produrre un vaccino contro questo nuovo virus”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in conferenza stampa alla Casa Bianca.

“Ci sono 450 progetti per trovare le cure. Abbiamo stanziato 10 miliardi di dollari per la ricerca scientifica”, ha aggiunto. “Le nostre ricerche si stanno concentrando su 14 tipi di vaccino che sono ai test clinici e sono promettenti”.

