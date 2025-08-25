lunedì, 25 Agosto , 25

US Open, Medvedev perde la testa e la partita

(Adnkronos) - Daniiil Medvedev perde la testa e...

Vuelta, oggi la terza tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Riecco la Vuelta di Spagna. Oggi,...

Vietnam, tifone Kajiki si avvicina alla costa: evacuate oltre 325mila persone

(Adnkronos) - Decine di migliaia di persone sono...

Acchiapparella diventa uno sport, a novembre i Mondiali in Francia

(Adnkronos) - Anche 'acchiapparella' diventa uno sport con...
trump-attacca-abc-e-nbc:-“ramo-dei-democratici,-sono-favorevole-a-revoca-licenza”
Trump attacca Abc e Nbc: “Ramo dei Democratici, sono favorevole a revoca licenza”

Trump attacca Abc e Nbc: “Ramo dei Democratici, sono favorevole a revoca licenza”

DALL'ITALIA E DAL MONDOTrump attacca Abc e Nbc: "Ramo dei Democratici, sono favorevole a revoca licenza"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di revocare le licenze delle emittenti televisive Nbc e Abc, accusandole di “faziosità” e di rappresentare “una vera minaccia” per la democrazia americana. In un lungo post su Truth Social, Trump ha attaccato duramente le due reti: “Nonostante un’altissima popolarità e, secondo molti, tra i migliori otto mesi della storia presidenziale, Abc e Nbc ‘fake news’, due delle reti peggiori e più faziose della storia, danno il 97% di notizie negative su di me”. 

Il presidente ha inoltre accusato entrambe le emittenti di essere “un ramo del Partito Democratico” e ha rilanciato l’idea che “secondo molti, la Commissione Federale delle Comunicazioni (Fcc) dovrebbe revocare loro le licenze”, aggiungendo: “Sono così faziose e bugiarde che rappresentano una vera minaccia per la nostra democrazia”. Poco dopo, con un secondo post sempre su Truth, Trump ha proposto che Abc e Nbc paghino “milioni di dollari all’anno” per mantenere le loro licenze. 

“Dovrebbero perdere le licenze per la loro copertura ingiusta di repubblicani e/o conservatori”, ha ribadito, insistendo che “come minimo, dovrebbero pagare una fortuna per avere il privilegio di usare le onde più preziose in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento”. Trump ha infine concluso affermando che “il giornalismo corrotto non dovrebbe essere ricompensato, ma sradicato”. Le dichiarazioni arrivano dopo mesi di scontri con i principali media statunitensi e seguono l’accordo da 15 milioni di dollari raggiunto lo scorso luglio con Abc per chiudere un contenzioso per diffamazione. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.