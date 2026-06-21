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Trump attacca di nuovo Meloni e l’Italia: “La difendiamo da decenni, ma per noi non c’è”
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Trump attacca di nuovo Meloni e l’Italia: “La difendiamo da decenni, ma per noi non c’è”

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By Redazione-web

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ROMA – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, accusa l’Italia e la premier Giorgia Meloni. “Dopo che noi abbiamo speso migliaia di miliardi di dollari per la Nato”, ha scritto Trump sulla piattaforma Truth Social, “l’Italia e il suo primo ministro non prenderebbero nemmeno in considerazione di impegnarsi contro la Repubblica islamica dell’Iran e la sua gravissima minaccia nucleare” Nel messaggio il presidente americano ha aggiunto: “Da decenni li difendiamo noi, ma quando arriva il momento della prova, loro non ci sono per difendere noi e il resto del mondo. Non va bene!”

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