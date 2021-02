AGI – Donald Trump ha esortato il partito repubblicano a scaricare Mitch McConnell come leader della minoranza al Senato. Il senatore Gop, nonostante abbia votato per l’assoluzione dell’ex presidente, è finito nel mirino per aver sostenuto che l’ex capo della Casa Bianca è “praticamente e moralmente responsabile” per l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio.

“Senza il mio endorsement, avrebbe perso”, ha sostenuto Trump nella dichiarazione, ricordando come McConnell lo abbia “implorato” per avere il suo “forte sostegno” prima delle elezioni.

“Il partito repubblicano non potrà mai essere rispettato o essere forte con ‘leader’ politici come il senatore Mitch McConnell alla sua guida”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Trump attacca McConnell, “Il Gop lo scarichi come leader al Senato” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento