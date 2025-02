Trump attacca Zelensky: “L’Ucraina non avrebbe dovuto iniziare la guerra con la Russia”

ROMA – Donald Trump non usa mezzi termini e respinge le dichiarazioni dell’Ucraina sull’essere stata esclusa dai primi colloqui per il cessate il fuoco avvenuti in Arabia Saudita dove l’America ha fatto partire le conversazioni ufficiali con la Russia. Il presidente degli Stati Uniti si è detto deluso dalle ultime affermazioni di Zelensky.

“NON AVRESTE MAI DOVUTO INIZIARE LA GUERRA”

“Oggi ho sentito, ‘Oh beh, non siamo stati invitati'”, ha detto il presidente nel suo ultimo intervento a Mar-a-Lago, riferendosi alle lamentele dell’Ucraina. “Beh, siete stati lì per tre anni. Avreste dovuto chiuderlo dopo tre anni. Non avreste mai dovuto iniziarlo. Avreste potuto fare un accordo”, ha detto.

L’Ucraina, quindi, secondo Trump, avrebbe dovuto dare maggiori concessioni alla Russia per evitare l’invasione su larga scala. Non specificando come potrà avvenire un accordo tra i due Paesi in guerra, Trump ha fatto sapere che probabilmente incontrerà Putin di persona entro la fine di febbraio.

LA NECESSITÀ DI ELEZIONI IN UCRAINA: “TASSO DI APPROVAZIONE DI ZELENSKY AL 4%”

Per quanto riguarda il proseguo dell’esperienza di Zelensky a capo dell’Ucraina, Trump ha spiegato: “Abbiamo una situazione in cui non abbiamo avuto elezioni in Ucraina, dove abbiamo la legge marziale”.

E, paventando la necessità di un cambiamento, il presidente ha dichiarato che il suo tasso approvazione è “al 4%”. “Abbiamo un paese con tanta distruzione, città demolite. È da tempo che non hanno elezioni. L’Ucraina è stata spazzata via. Le persone sono stanche e vogliono che accada qualcosa”, ha detto.

“Sapete, loro vogliono un posto al tavolo delle trattative, il popolo ucraino non dovrebbe avere voce in capitolo, come è successo molte volte da quando abbiamo avuto le elezioni?”, ha aggiunto.

NUOVO ATTACCO A ODESSA

Intanto, nella serata di ieri, gli ucraini hanno respinto un massiccio attacco russo con droni che ha provocato danni e incendi a Odessa. Parte della città è rimasta senza elettricità. Sui social, gli utenti condividono immagini della devastazione.

🇺🇦 A fire broke out at an Odessa power substation after Russian attacks. Reports claim that the new, jet-powered "Geran-3" drones were used in this attack. pic.twitter.com/jGr8LJES9I — Geopoliticalfocus (@Geopoliticshere) February 18, 2025

