trump-avrebbe-“chiesto”-a-zelensky-di-accettare-le-condizioni-di-putin

ROMA – Buone maniere di facciata, “liti furibonde” dietro le quinte. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal Financial Times durante l’incontro alla Casa Bianca con Volodymyr Zelensky, Donald Trump avrebbe esortato il leader ucraino ad accettare le condizioni poste da Vladimir Putin per porre fine alla guerra, avvertendolo che la Russia avrebbe “distrutto” l’Ucraina in caso di rifiuto.

Il colloquio, riferisce il quotidiano britannico, sarebbe degenerato più volte. Testimoni raccontano che Trump avrebbe gettato via le mappe del fronte ucraino insistendo perché Zelensky cedesse l’intero Donbass a Mosca. Trump avrebbe inoltre ribadito i punti principali discussi con Putin nel loro incontro del giorno precedente.

