“Ci saranno molti morti, le prossime due settimane saranno le più dure”, lo ha detto il presidente americano Donald Trump aprendo la conferenza stampa con la task force contro il coronavirus. Poi ha aggiunto: “Dobbiamo riaprire il Paese. Non possiamo stare chiusi per mesi e mesi”. Questo Paese “non è fatto per questo”.

Il presidente ha poi annunciato che saranno inviati a New York parte dei ventilatori polmonari di una scorta di 10.000 unità che il governo ha accumulato. “Ora ne abbiamo 10.000 in cantiere e le scorte accumulate. 10.000, chiudiamo. E ne stiamo trasferendo alcuni a New York.

L’articolo Trump avverte: “​Nelle prossime due settimane ci saranno molti morti” proviene da Notiziedi.

