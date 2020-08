Trump avverte: “Si rischia di non avere mai il conteggio dei voti”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avvertito che i risultati delle elezioni presidenziali del 3 novembre potrebbero richiedere settimane o mesi per essere determinati. Tra le preoccupazioni che un’ondata di voti per corrispondenza potrebbe sopraffare il servizio postale e gli organi elettorali locali, Trump ha suggerito che il verdetto tradizionale della notte delle elezioni potrebbe essere ritardato. “Non avrete mai un conteggio delle elezioni il 3 novembre”, ha detto Trump in un discorso al Council of National Policy, un gruppo di attivisti conservatori. “Non si potrà sapere la fine di queste elezioni, secondo me, per settimane, mesi, forse mai”,

