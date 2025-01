Trump blocca le transizioni di genere per gli under 19

ROMA – Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone severe restrizioni sui trattamenti medici per la transizione di genere nei minori di 19 anni. L’ordinanza vieta il finanziamento e il sostegno federale a interventi chirurgici, terapie ormonali e altri trattamenti, imponendo alle agenzie governative una serie di misure per limitarne l’accesso.

L’ordine rientra in una più ampia offensiva dell’amministrazione contro i diritti delle persone transgender, arrivata all’indomani di una direttiva che impone al Pentagono di rivalutare l’idoneità al servizio militare per coloro che hanno ricevuto cure per la disforia di genere. Il provvedimento stabilisce che il governo federale non deve “finanziare, sponsorizzare, promuovere, assistere o sostenere la cosiddetta ‘transizione’ di un bambino da un sesso all’altro”.

Tra le misure previste, il Department of Health and Human Services dovrà rivedere le politiche di Medicare, Medicaid e dell’Affordable Care Act per escludere alcuni trattamenti di affermazione di genere. Inoltre, le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la salute transgender saranno riesaminate, con l’obiettivo di sostituirle con nuove raccomandazioni entro 90 giorni.

I gruppi per i diritti civili hanno immediatamente condannato la misura, denunciando una politica discriminatoria e dannosa per le persone transgender. “L’accesso a cure che affermano il genere è spesso una questione di vita o di morte per i giovani trans”, ha detto al New York Times Fatima Goss Graves, presidente del National Women’s Law Center. “L’attacco dell’amministrazione Trump ai loro diritti è spietato e pericoloso”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it