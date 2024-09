Trump cerca il voto filo-Israele: sarò il miglior amico degli ebrei

Attacchi a Harris e promesse: io vi difenderò

Washington, 20 set. (askanews) – Il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump in cerca del voto filo-Israele. L’ex presidente Usa ha partecipato a un evento contro l’antisemitismo in cui, oltre ad avere attaccato la sua avversaria democratica Kamala Harris accusandola di “non fare nulla” contro l’antisemitismo, ha detto, rivolgendosi agli ebrei americani, “con il vostro voto, sarò il vostro difensore, il vostro protettore e sarò il miglior amico che gli ebrei americani abbiano mai avuto alla Casa Bianca”.Poi ha aggiunto che per sconfiggere l’antisemitismo “nella mia prima settimana di ritorno nello Studio Ovale, la mia amministrazione informerà tutti i presidenti dei college che se non metteranno fine alla propaganda antisemita, perderanno l’accreditamento e il sostegno del credito d’imposta federale”.