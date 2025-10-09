giovedì, 9 Ottobre , 25

Trump annuncia il ritorno del Columbus Day: “Legame speciale con l’Italia”. Meloni: “Grazie”

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald...

Femminicidio nel Pescarese, 69enne spara all’ex moglie in strada e la uccide

(Adnkronos) - Un 69enne di Lettomanoppello (Pescara), Antonio...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 9 ottobre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Stelle cadenti il 10 ottobre, ultima chance per vedere le Draconidi

(Adnkronos) - Dopo la Superluna, caccia alle stelle....
trump:-cerchero-di-andare-in-egitto-per-firmare-l’accordo-su-gaza
Trump: cercherò di andare in Egitto per firmare l’accordo su Gaza

Trump: cercherò di andare in Egitto per firmare l’accordo su Gaza

Video NewsTrump: cercherò di andare in Egitto per firmare l'accordo su Gaza
Redazione-web
Di Redazione-web

Il presidente interviene a incontro del suo gabinetto di governo

Washington, 9 ott. (askanews) – “Proverò a fare un viaggio. Cercheremo di andarci, e stiamo lavorando sui tempi, sul momento esatto in cui andremo in Egitto, dove avremo un incontro per le firme”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump durante un incontro alla Casa Bianca con i segretari del suo governo, annunciando il suo desiderio di visitare la regione per un incontro ufficiale per la firma dell’accordo del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.