Trump chiede al Pentagono di pubblicare tutti i file su ricerca di vita extraterrestre e Ufo

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Dopo il rimprovero a Barack Obama, Donald Trump ha chiesto al Pentagono di pubblicare tutti i documenti sulla ricerca di vita extraterrestre e sugli Ufo “sulla base dell’incredibile interesse emerso”.  

In un post su Truth, il presidente americano ha spiegato di aver chiesto al segretario della Difesa e ad altri esponenti dell’Amministrazione di “iniziare il processo per individuare e pubblicare i file del Governo relativi alla vita aliena ed extraterrestre, fenomeni aerei non identificati (Uap) e oggetti volanti non identificati (Ufo)”.  

Nei giorni scorsi, un commento di Obama sulle forme di vita aliena, in un podcast di Brian Tyler, era diventato virale. Alla domanda se gli alieni fossero reali, l’ex Presidente americano aveva risposto positivamente: “sono reali, ma non ne ho mai visto uno. E non sono tenuti nell’Area 51 (sito militare nel Nevada, ndr). Non c’è una struttura segreta a meno che non vi sia un’enorme cospirazione e l’abbiano nascosta al presidente degli Stati Uniti”, aveva detto. Trump aveva in un primo momento accusato Obama di aver declassificato materiale secretato.  

 

