trump:-chiesto-alla-cina-di-rinviare-il-vertice-con-xi-jinping

“Di circa un mese, devo essere qui”. Pechino: stiamo parlando

Roma, 17 mar. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di aver chiesto alla Cina di rinviare di circa un mese il vertice con Xi Jinping previsto per l’inizio di aprile a causa della guerra in Iran.”Ci stiamo lavorando in questo momento, stiamo parlando con la Cina. Mi piacerebbe molto ma a causa della guerra, voglio essere qui, devo essere qui – ha detto parlando con i giornalisti nello Studio Ovale – quindi abbiamo chiesto di rimandare l’incontro di un mese o giù di lì… È molto semplice, abbiamo una guerra in corso”.La Cina afferma di aver preso atto dei “chiarimenti” forniti dagli Stati Uniti. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, durante la conferenza stampa quotidiana, ha confermato che “le due parti sono in comunicazione sulla tempistica della visita del presidente Trump in Cina. Al momento non ho ulteriori informazioni da fornire”, ha affermato rispondendo a una domanda.Il portavoce ha smentito che la visita sia collegata alla questione della sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, dopo che alcuni media avevano suggerito che il rinvio potesse essere legato alla richiesta di Trump a diversi paesi, tra i quali la Cina, di contribuire alla riapertura dello stretto, bloccato dall’Iran in seguito all’attacco israelo-americano, che sta mettendo in grave difficoltà il transito del greggio.