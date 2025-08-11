trump:-ci-saranno-scambi-di-territori-tra-russia-e-ucraina

lunedì, 11 Agosto , 25

New York, 11 ago. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo ad una domanda sul prossimo vertice con Vladimir Putin in Alaska sulla questione ucraina ha ribadito che la situazione “è molto complessa” e ha aggiunto che “ci saranno degli scambi, ci saranno dei cambiamenti territoriali”.

Trump ha aggiunto che “la Russia ha occupato una grande porzione dell’Ucraina. Hanno occupato un territorio di primaria importanza. Cercheremo di restituire parte di quel territorio all’Ucraina”.

“Voglio organizzare un incontro tra i due leader”, ha anche detto Trump, a proposito dell’incontro che avrà con
Putin in Alaska sull’Ucraina e alludendo a Volodymyr Zelensky. “Mi ha un po’ infastidito il fatto che Zelensky dicesse: ‘Beh, devo ottenere l’approvazione costituzionale’. Voglio dire, ha l’approvazione per andare in guerra, uccidere tutti, ma ha bisogno dell’approvazione per fare uno scambio di territori, perché ci saranno degli scambi di territori”, ha proseguito Trump. Alla domanda se Zelensky sarà invitato, Trump ha risposto: “Può andare”. Ma poi ha aggiunto che il presidente ucraino è andato a tanti incontri senza concludere molto.

