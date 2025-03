Trump: “Colloquio ottimo Witkoff-Putin, ho chiesto di non uccidere soldati ucraini”

(Adnkronos) – “Ho avuto discussioni molto positive e produttive con il Presidente russo Vladimir Putin, e ci sono ottime possibilità che questa orribile e sanguinosa guerra tra Ucraina e Russia possa finalmente giungere alla fine”. Lo ha scritto il presidente americano, Donald Trump, in un post su Truth. In realtà la Casa Bianca ha poi precisato che il presidente non ha avuto un colloquio diretto con Putin ma ad averlo è stato l’inviato Usa Steve Witkoff. La confusione è stata creata dal fatto che nel post, in cui Trump non cita mai il suo inviato, ad un certo punto il presidente scrive “io ho chiesto con forza al presidente Putin”, lasciando intendere quindi di aver parlato personalmente con il presidente russo.

“In questo momento – ha infatti scritto Trump riferendosi ai soldati ucraini presenti nel Kursk – migliaia di truppe ucraine sono completamente circondate dai militari russi e in una posizione molto vulnerabile. Ho chiesto con forza al presidente Putin di risparmiare le loro vite. “Sarebbe un massacro orribile, mai visto dai tempi della Seconda Guerra Mondiale”.

L’esercito ucraino ha tuttavia smentito le affermazioni di Trump. “Non c’è nessuna minaccia di accerchiamento delle nostre unità” nella regione russa del Kursk, ha assicurato lo stato maggiore su Facebook.

A sua volta la Russia ha reso noto di aver ripreso il controllo di 28 località nella regione, teatro lo scorso agosto dell’offensiva dei militari ucraini. Il ministero della Difesa di Mosca, con un aggiornamento che riguarda l’ultima settimana e viene rilanciato dai media russi, riferisce della “liberazione” di 28 centri abitati nella regione russa, compresa Sudzha, e rivendica anche il controllo di un insediamento nella regione ucraina di Sumy.

Gli Stati Uniti hanno proposto una tregua di 30 giorni nella guerra tra Ucraina e Russia. Kiev ha accettato, mentre Putin ieri ha pronunciato un ‘sì’ con riserva, ponendo una serie di condizioni. “Bisogna tenere conto della situazione sul campo, i negoziati devono partire da lì. Sono andato nella regione di Kursk, la situazione è completamente sotto il nostro controllo. I gruppi militari entrati nella regione sono totalmente isolati” e i soldati ucraini hanno solo due opzioni: “Possono arrendersi o morire”, ha detto il presidente russo.

Nel frattempo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha condiviso su X il contenuto del colloquio avuto con il Segretario di Stato della Santa Sede, il Cardinale Pietro Parolin. “Lo scambio di prigionieri e un cessate il fuoco provvisorio incondizionato di 30 giorni sono i primi rapidi passi che potrebbero avvicinarci significativamente a una pace giusta e duratura. L’Ucraina è pronta a compiere questi passi perché il popolo ucraino vuole la pace più di chiunque altro – ha scritto Zelensky – Nel frattempo, il mondo vede come la Russia stia deliberatamente ponendo condizioni che non fanno altro che complicare e trascinare il processo, poiché la Russia è l’unica parte che vuole che la guerra continui e che la diplomazia si rompa”.

Il presidente ucraino ha accusato l’omologo russo di “sabotare la diplomazia” al riguardo della tregua per l’Ucraina. Vladimir Putin “ormai fa tutto quello che può per sabotare la diplomazia ponendo condizioni estremamente difficili e inaccettabili fin dall’inizio, prima ancora di un cessate il fuoco”, ha denunciato su X, sottolineando che “non metterà fine alla guerra per sua volontà”.



“La forza dell’America è sufficiente a fare in modo che succeda”, afferma Zelensky nella dichiarazione, in cui invoca forti pressioni da parte di Washington su Mosca. “Sono necessari passi vigorosi – aggiunge il presidente ucraino – una forte pressione deve essere esercitata sull’unico che vuole che la guerra continui”.