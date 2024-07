trump:-colpito-sulla-parte-superiore-dlel’orecchio-destro

“Incredibile che un atto del genere possa avvenire nel nostro paese”

Roma, 14 lug. (askanews) – Una pallottola ha “perforato la parte superiore del mio orecchio destro”. Questo è quanto è apparso oggi sul profilo di Donald Trump sul suo social network Truth Social, dopo che una sparatoria si è verificata durante un suo comizio e lui è stato portato via dai membri del Secret Service con il volto insanguinato.

“Voglio ringraziare il Servizio Segreto degli Stati uniti e tutte le forze dell’ordine per la loro rapida risposta alla sparatoria avvenuta a Butler, in Pennsylvania”, si legge sul profilo di Trump.

“Soprattutto, voglio presentare le mie condoglianze alla famiglia della persona al comizio che è stata uccisa e anche alla famiglia di un’altra persona che è stata gravemente ferita”, è scritto ancora con riferimento a uno spettatore del comizio rimasto ucciso.

“È incredibile che un atto del genere possa avvenire nel nostro Paese. Nulla è noto al momento sul tiratore, che ora è morto”, si legge sul profilo di Trump.

“Sono stato colpito – prosegue – da un proiettile che ha perforato la parte superiore del mio orecchio destro. Ho capito immediatamente che qualcosa non andava quando ho sentito un sibilo, degli spari, e subito dopo ho sentito il proiettile che mi lacerava la pelle. C’è stato molto sanguinamento, quindi ho realizzato subito cosa stava accadendo. DIO BENEDICA L’AMERICA!”