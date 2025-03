Trump: “Comprerò una Tesla nuova per aiutare Musk, stanno attaccando la sua creatura”

ROMA – La discesa libera in Borsa ha lasciato il segno. E così Donald Trump corre pubblicamente in soccorso di Elon Musk. Il Presidente degli Stati Uniti ha scritto sulla sua piattaforma Truth Social che oggi che acquisterà una “Tesla nuova di zecca” per dimostrare il suo sostegno al suo prezioso taglia-sprechi.

“Ai repubblicani, ai conservatori e a tutti i grandi americani, Elon Musk sta ‘mettendo tutto in gioco’ per aiutare la nostra nazione e sta facendo un LAVORO FANTASTICO!”, ha scritto Trump. “Ma i lunatici della sinistra radicale, come spesso accade, stanno cercando di boicottare illegalmente e collusivamente la Tesla, una delle più grandi case automobilistiche del mondo e la ‘creatura’ di Elon, per attaccare e danneggiare Elon e tutto ciò che rappresenta”.

“Domani mattina comprerò una Tesla nuova di zecca come dimostrazione di fiducia e sostegno a Elon Musk, un vero grande americano. Perché dovrebbe essere punito per aver messo le sue straordinarie capacità al servizio di MAKE AMERICA GREAT AGAIN???”.

https://twitter.com/elonmusk/status/1899316339522609235

Ovviamente Musk ha ringraziato, sul suo social X.

