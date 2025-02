Trump congela dazi a Messico e Canada e discuterà con la Cina

Pechino reagisce alle misure. L’Ue: restare uniti

Roma, 4 feb. (askanews) – Dopo il Messico, Donald Trump congela i dazi anche al Canada. “Le tariffe proposte saranno sospese per almeno 30 giorni mentre lavoriamo insieme” ha scritto su X il premier Canadese Justin Trudeau, dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti.E sulla Cina, che dopo la scadenza fissata da Washington per l’imposizione di una tariffa del 10% sui beni cinesi, ha annunciato la possibile introduzione di contromisure preventive, Trump ha dichiarato: “Ne discuteremo probabilmente nelle prossime 24 ore”. Intanto, però, Pechino ha annunciato un’indagine antitrust su Google in un’apparente mossa di ritorsione e il ministero delle Finanze cinese ha annunciato tariffe del 15% su carbone e gas naturale liquefatto e del 10% su petrolio greggio e attrezzature agricole dagli Stati Uniti.Le misure in un certo senso “congelate” per Messico e Canada e l’apertura di una trattativa con la Cina, fanno sperare anche l’Europa. I leader, riunitisi a Bruxelles per un confronto “aperto” sul tema della difesa, non hanno potuto evitare il tema dazi. Tutti, da Macron a Scholz, hanno ribadito l’importanza di un’Europa unita davanti alla sfida commerciale e la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, nel corso dell’incontro ha ribadito che una guerra commerciale “non conviene a nessuno”.