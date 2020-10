AGi – Il presidente Donald Trump allude alla possibilità di non accettare un cambio in corsa delle regole per i confronti in tv. “Perché dovrei consentire alla Commissione per i dibattiti di cambiare le regole per il secondo e terzo dibattito quando ho facilmente vinto l’ultima volta”, twitta il comandante in capo.

Why would I allow the Debate Commission to change the rules for the second and third Debates when I easily won last time?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

October 1, 2020

Dopo il caotico primo confronto in tv, la Commissione ha annunciato un nuovo format e nuove norme perché “la discussione si svolga in modo più ordinato”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Trump contro il cambio “in corsa” delle regole per il confronto in tv proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento