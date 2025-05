trump-contro-la-corte-suprema:-“blocca-espulsione-dei-migranti”

(Adnkronos) – Donald Trump contro la Corte Suprema, che secondo il presidente ostacola l’espulsione di immigrati illegali, compresi criminali. “La Corte Suprema non ci permetterà di espellere i criminali dal paese”, scrive il presidente degli Stati Uniti sul social Truth.

Trump fa riferimento alla decisione con cui la Corte Suprema boccia il ricorso dell’amministrazione all’Alien Enemies Act, la legge del 1798 che negli ultime settimane è stata utilizzata per deportare gruppi di immigrati venezuelani. La decisione, riferisce la ‘Cnn’, è uno smacco per l’amministrazione Trump che voleva usare la legge per accelerare le deportazioni ed evitare l’iter che prevede udienze in tribunale.