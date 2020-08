Il braccio di ferro elettorale tra il presidente americano, Donald Trump, e i democratici è ora sul sistema di voto per corrispondenza. Per il capo della Casa Bianca sarebbe “una catastrofe per la democrazia” che renderebbe “il voto iniquo”. Per questo punta a lasciare a secco i conti, già in grave crisi, del Servizio postale americano per non permettere la possibilità di avvantaggiare, come vorrebbero i tre quarti degli Stati (anche alla luce della diffusione dei contagi di Covid-19), il voto per posta. Per i democratici si tratta di “un sabotaggio inaccettabile”. E già sette Stati minacciano ricorsi davanti al giudice.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Trump contro voto per corrispondenza minaccia tagli a Poste, insorgono sette Stati proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento