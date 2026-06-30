trump:-convention-repubblicana-di-midterm-a-dallas-il-9-10-settembre

Milano, 1 lug. (askanews) – “Si terrà a Dallas, in Texas, uno dei miei posti preferiti al mondo. Sarà fantastico! Non è mai successo prima e sarà un evento davvero storico”. Lo scrive Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti d’America, sul suo social Truth sulla convention repubblicana di metà mandato: “Dallas – prosegue – sarà al centro della scena il 9 e 10 settembre mentre celebriamo la nostra nazione, i nostri successi e il nostro brillante futuro. L’età dell’oro dell’America è appena iniziata!”

“I prezzi del petrolio stanno calando drasticamente, anche se stiamo denuclearizzando l’Iran. Stiamo mantenendo le promesse di cui i politici hanno parlato per decenni, ma che non hanno mai realizzato”, ha proseguito il capo della Casa Bianca. “All’evento saranno presenti i nostri laboriosi americani, i nostri grandi innovatori, imprenditori, produttori, soccorritori e creatori di posti di lavoro che stanno alimentando l’età dell’oro della nostra nazione e dimostrando che i giorni migliori dell’America sono ancora davanti a noi. Ci sarà anche tanto grande intrattenimento: sarà un raduno come nessun altro! Il 250esimo compleanno dell’America si avvicina e insieme stiamo costruendo le fondamenta per i prossimi 250 anni di grandezza americana” ha aggiunto.