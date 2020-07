AGI – Il presidente Donald Trump definisce “Black Lives Matter” un “simbolo d’odio“, commentando il piano di scrivere il nome del movimento contro il razzismo sulla Quinta strada a New York. “Nyc sta tagliando i fondi alla polizia di un miliardo di dollari eppure il sindaco di Nyc dipingerà una grande e costosa scritta gialla ‘Black Lives Matter’ su Fifth Avenue, denigrando questa lussuosa strada“, ha tuonato il tycoon via Twitter. L’idea del primo cittadino Bill de Blasio è quella di posizionare la scritta proprio vicino alla Trump Tower a Manhattan.

L’articolo Trump definisce ‘Black Lives Matter’ un “simbolo d’odio” proviene da Notiziedi.

