Trump dice non si ritirerà “dalla corsa per la Casa Bianca, non è il mio stile”

“Biden non si ricandiderà, ragioni ‘fisiche’ e ‘mentali’”

Milano, 12 apr. (askanews) – Donald Trump non intende ritirare la sua candidatura alla Casa Bianca per il 2024 anche nel caso in cui fosse condannato per uno dei 34 casi d’accusa per i quali è stato incriminato. In un’intervista a Fox News, la prima dopo l’incriminazione, Trump ha risposto: “Non mi ritirerei mai. Non è il mio stile”. Raccontando che quando è comparso nell’aula giudiziaria, molti dello staff della Corte di Manhattan “erano in lacrime”.

Quanto all’attuale presidente Joe Biden, Trump ha detto: “Non credo che sia possibile” che possa ricandidarsi.

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, candidato alle presidenziali del 2024, si è detto certo che il suo successore democratico Joe Biden non si ricandiderà più alla Casa Bianca a causa delle sue condizioni “fisiche” e “mentali”, pur garantendo all’attuale presidente che

non avrebbe “mollato mai” “nonostante le inchieste giudiziarie.

“Non lo vedo andare lì, né dal punto di vista fisico né mentale”, ha assicurato Donald Trump, interrogato su una possibile

candidatura di Biden. “Non credo che possa”, ha aggiunto. Trump ha quindi accusato l’amministrazione del suo successore

Biden di avere notevolmente indebolito la leadership degli Stati Uniti sulla scena internazionale, al punto da perdere il sostegno

dei suoi tradizionali alleati. “Avete questo mondo pazzo, che sta esplodendo ovunque, e gli Stati Uniti non hanno assolutamente

voce in capitolo”, ha detto.

continua a leggere sul sito di riferimento