domenica, 21 Giugno , 26

Mondiali, oggi Uruguay-Capo Verde – Diretta

(Adnkronos) - L'Uruguay torna in campo ai Mondiali...

Sorelle scomparse, Tg1: “Ritrovate vive e in buone condizioni a Formia”

(Adnkronos) - Sono state ritrovate oggi, domenica 21...

Wimbledon, adesso è ufficiale: Serena Williams giocherà anche il torneo di singolare

(Adnkronos) - Un ritorno in grande stile. Non...

Trump, nuovo attacco a Meloni: “Italia non ci ha aiutato, noi l’abbiamo sempre difesa”

(Adnkronos) - Nuovo attacco di Donald Trump alla...
HomeAttualitàTrump: difeso Italia per decenni, ora non difende noi, non va bene
trump:-difeso-italia-per-decenni,-ora-non-difende-noi,-non-va-bene
Trump: difeso Italia per decenni, ora non difende noi, non va bene
Attualità

Trump: difeso Italia per decenni, ora non difende noi, non va bene

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Roma, 21 giu. (askanews) – Nuovo attacco del presidente Usa Donald Trump all’Italia e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO, l’Italia e il suo Primo Ministro non si sognerebbero nemmeno di farsi coinvolgere con la Repubblica Islamica dell’Iran e la sua gravissima minaccia nucleare. Per decenni li abbiamo difesi, ma quando sono stati messi alla prova, non sono stati in grado di difendere noi e il resto del mondo. Non va bene!”, scrive su Truth.

Previous article
Wimbledon, adesso è ufficiale: Serena Williams giocherà anche il torneo di singolare
Next article
Sorelle scomparse, Tg1: “Ritrovate vive e in buone condizioni a Formia”

POST RECENTI

Attualità

Mondiali di calcio: risultati, classifiche e calendario

Roma, 21 giu. (askanews) – Questo il calendario e le classifiche del Mondiale di calcio: GRUPPO A: 11/06 Messico-Sudafrica 2-0 12/06 Corea del Sud-Repubblica...
Attualità

Lorenzo Mark Finn vince il Giro Next Gen

Roma, 21 giu. (askanews) – Lorenzo Mark Finn chiude in grande stile il suo Giro Next Gen Carta Giovani Nazionale, conquistando la Maglia Rosa e...
Attualità

MotoGp, Bagnaia: “Non siamo ancora pronti per vincere”

Roma, 21 giu. (askanews) – "Non siamo pronti per vincere, ma ci stiamo arrivando piano piano. Sapevamo che oggi mi sarebbero mancati due decimi per...
Attualità

Italia-Usa, Salvini: screzi persnali non devono compromettere rapporti

Roma, 21 giu. (askanews) – "È fondamentale non confondere gli screzi a livello di vertici con i rapporti fondamentali fra Italia e Stati Uniti, rapporti...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.