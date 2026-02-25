mercoledì, 25 Febbraio , 26

Trump, discorso record di 108 minuti tra proteste e silenzi
Trump, discorso record di 108 minuti tra proteste e silenzi

(Adnkronos) –
Un discorso record tra proteste e ‘silenzi’. Donald Trump archivia il discorso sullo Stato dell’Unione con un nuovo primato. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato per 1h48′, scrivendo – a modo suo – una nuova pagina di storia americana. Mai, da quando gli ‘address’ vengono cronometrati dal 1964 e trasmessi in diretta televisiva, un discorso era durato tanto come evidenzia The American Presidency Project presso la University of California di Santa Barbara. 

Il precedente record apparteneva a Bill Clinton, con un intervento da 1h28′ nel 2000: il primato è caduto dopo oltre un quarto di secolo. Trump aveva mostrato le sue qualità da maratoneta oratorio già lo scorso anno, in un intervento al Congresso: in quella circostanza, si era ‘scaldato’ rimanendo sul podio per 1h40′. 

Oggi, ha aggiunto altri 8 minuti per un messaggio che è partito dall’economia, ha virato ripetutamente sul tema dell’immigrazione illegale, ha attaccato su più fronti i democratici e ha dedicato all’Iran la porzione più ampia del capitolo relativo alla politica estera. 

Non sono mancate contestazioni in un’aula che si è progressivamente svuotata per l’uscita anticipata di diversi esponenti del partito democratico. La prima protesta è stata inscenata dal deputato Al Green, che ha esibito un cartello con la scritta ‘I neri non sono scimmie’, chiaro riferimento al video recentemente condiviso dal presidente, con un’immagine che ritraeva Barack e Michell Obama come scimmie. Nel corso del discorso, Trump è stato contestato da altri esponenti dem. In particolare, i media americani hanno menzionato la deputata Ilhan Omar: “Hai ucciso cittadini americani”, ha urlato. 

La rappresentante del Minnesota ha fatto riferimento alla morte di Renee Good e Alex Pretti, uccisi da agenti federali a Minneapolis nel corso delle operazioni condotte in particolare dall’Ice contro immigrati illegali. Nel suo discorso, Trump ha menzionato il Minnesota solo per denunciare le frodi che coinvolgerebbero in particolare la comunità somala. Silenzio, come era tutto sommato ampiamente prevedibile, anche sul ‘caso Epstein’: il presidente non ha fatto nessun riferimento alla vicenda che ruota attorno al finanziere, morto suicida in carcere, condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni. 

