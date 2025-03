Trump: “Domani parlerò con Putin. Forse avremo qualcosa da annunciare”

ROMA – Donald Trump ha annunciato una nuova conversazione con Vladimir Putin sulla fine della guerra in Ucraina. Durante un volo di ritorno alla Casa Bianca dopo il weekend passato a Mar-a-Lago, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato ai giornalisti presenti sull’Air Force One: “Stiamo andando piuttosto bene, credo, con la Russia. Vedremo se avremo qualcosa da annunciare, forse entro martedì, parlerò con il presidente Putin martedì”.

“È stato fatto molto lavoro nel weekend, vogliamo vedere se possiamo porre fine a questa guerra-ha detto-Forse possiamo, forse no, ma penso che abbiamo ottime possibilità”. Sul tavolo argomentazioni ben definite, portate avanti dai negoziatori in queste settimane per arrivare a un cessate il fuoco: “Parleremo di terra. Molte terre sono molto diverse da come erano prima della guerra, come sapete. Parleremo di terra, parleremo di centrali elettriche”, ha spiegato.

“Ma penso che ne abbiamo già discusso parecchio, molto, da entrambe le parti, Ucraina e Russia. Ne stiamo già parlando, della divisione di certi asset”, ha concluso.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it