Trump dopo Trump, si apre il processo per impeachment in Senato

AGI – Defilato da quando ha lasciato la Casa Bianca, tra meno di 24 ore Donald Trump torna al centro della scena. Il palco è quello del processo d’impeachment al Senato, il secondo al quale “The Donald” viene sottoposto, come non era mai accaduto prima a un inquilino della Casa Bianca. Il capo d’imputazione è “istigazione all’insurrezione” per l’assalto al Congresso mentre i parlamentari ratificavano la vittoria di Joe Biden, il giorno della Befana.

E’ stato “il più grave reato mai commesso da un presidente”, stando ai manager dell’impeachment, i deputati dem che guidano l’accusa. Per i legali di Trump,

