Nuove immagini create con l’AI pubblicate su profilo Casa Bianca

Milano, 2 lug. (askanews) – “Sono il dottor Trump” e “ho un piano per curare il Tds, sindrome da delirio anti Trump”. Comincia così l’ultimo controverso video deepfake generato con l’intelligenza artificiale dal presidente Usa, ennesimo di una lunga serie, e poi pubblicato sul canale ufficiale della Casa Bianca di Truth.Seguono poi una serie di false dichiarazioni di celebrità ricreate digitalmente che ammettono di soffrire di questa inesistente sindrome e ringraziano Trump per averli curati. Fra loro Edward Norton, Julia Roberts, Whoopy Goldberg, Robert De Niro, da sempre oppositore di Trump. “Non potevo mangiare, bere, ero sempre arrabbiato. Sono ormai irriconoscibile, avevo bisogno di aiuto”, dice il falso De Niro.Il nome di questa sindrome è stato inventato da Trump che però più di una volta, sottolineano diversi media americani, ne ha parlato come fosse una malattia realmente esistente.Per curarla, conclude nel video deepfake “Spegnete le fake news. Recitate le vostre preghiere e, se vi sentite ansiosi, bevete semplicemente una Diet Coke come faccio io e noterete una differenza straordinaria nella vostra vita”.