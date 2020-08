Trump duro, Biden cambia. Welcome on board, Joe

AGI – La strategia del candidato su Zoom è evaporata, i democratici cambiano spartito, altro giro, altra musica. La convention repubblicana che di nome era a Charlotte e in realtà era ovunque, i viaggi diTrump negli Stati in bilico, la minaccia sempre più reale di un aggancio e un sorpasso. Troppo. Alla fine, è successo quanto abbiamo anticipato: Joe Biden farà i comizi negli Stati in bilico. La realtà è più forte dei desideri, il candidato dem ha dovuto prendere atto di una cosa ineludibile: la sua campagna è debole, gode dei vantaggi della crisi del coronavirus e del collasso da lockdown,

