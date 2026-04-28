martedì, 28 Aprile , 26

Ex direttore Fbi Comey accusato di aver minacciato la vita di Trump

(Adnkronos) - L'ex direttore dell'FBI James Comey è...

Usa-Gb, Re Carlo: “Relazioni più importanti che mai”

(Adnkronos) - Un discorso storico al Congresso americano...

Psg-Bayern Monaco, caos rigori e tante proteste in Champions League

(Adnkronos) - Caos rigori in Psg-Bayern Monaco. Oggi,...

Egitto, confermata la condanna per adulterio all’italiana Nessy Guerra: “Sono sconvolta e ho paura, governo mi aiuti”

(Adnkronos) - "Questa notizia non ce l'aspettavamo, sono...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOTrump e Carlo III sono cugini? Un antenato unisce il presidente e...
trump-e-carlo-iii-sono-cugini?-un-antenato-unisce-il-presidente-e-il-re
Trump e Carlo III sono cugini? Un antenato unisce il presidente e il re
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Trump e Carlo III sono cugini? Un antenato unisce il presidente e il re

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – “Wow, splendido”. Donald Trump e Re Carlo III sono cugini? Possibile, secondo il Daily Mail. Il viaggio del sovrano negli Stati Uniti e l’incontro col presidente americano alla Casa Bianca diventano un assist per il Daily Mail. Il quotidiano britannico analizza l’albero genealogico di Trump e arriva al verdetto: il presidente e il re potrebbero essere parenti, anche se alla lontana. “Wow, è splendido. Ho sempre sognato di vivere a Buckingham Palace!!!”, scrive Trump sul social Truth, mostrando l’intenzione di discutere il tema con l’illustre ospite. L’argomento sarà effettivamente venuto fuori nelle conversazioni? Chissà… 

Trump e Re Carlo avrebbero un antenato in comune. L’anello di congiunzione sarebbe il terzo conte di Lennox, pronipote di re Giacomo II di Scozia, che ha regnato tra il 1430 e il 1460. Il presidente degli Stati Uniti, in sostanza, sarebbe un cugino di quindicesimo grado di Re Carlo, secondo il Daily Mail. Robert Barrett, esperto nel settore, avrebbe “studiato numerosi documenti fondiari, registri parrocchiali e atti nobiliari scozzesi per ricostruire” il legame tra Trump e i Windsor. Il verdetto? L’ipotesi di una parentela è plausibile. 

Previous article
Ex direttore Fbi Comey accusato di aver minacciato la vita di Trump
Next article
Italia e Cina insieme per il futuro dell’arredamento

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ex direttore Fbi Comey accusato di aver minacciato la vita di Trump

(Adnkronos) - L'ex direttore dell'FBI James Comey è accusato per "minaccia alla vita" del presidente Usa Donald Trump. Lo ha annunciato il ministro della...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Usa-Gb, Re Carlo: “Relazioni più importanti che mai”

(Adnkronos) - Un discorso storico al Congresso americano durato poco più di 20 minuti. Re Carlo non ha improvvisato, non è mai uscito fuori...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Psg-Bayern Monaco, caos rigori e tante proteste in Champions League

(Adnkronos) - Caos rigori in Psg-Bayern Monaco. Oggi, martedì 28 aprile, i parigini hanno sfidato i tedeschi nella semifinale d'andata di Champions League, in...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Egitto, confermata la condanna per adulterio all’italiana Nessy Guerra: “Sono sconvolta e ho paura, governo mi aiuti”

(Adnkronos) - "Questa notizia non ce l'aspettavamo, sono sconvolta, ho paura di perdere la mia bambina". Lo dice in un video pubblicato sui social...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.