lunedì, 2 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOTrump e il collo arrossato, la foto riaccende i dubbi sulla salute...
trump-e-il-collo-arrossato,-la-foto-riaccende-i-dubbi-sulla-salute-del-presidente
Trump e il collo arrossato, la foto riaccende i dubbi sulla salute del presidente
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Trump e il collo arrossato, la foto riaccende i dubbi sulla salute del presidente

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Una foto riaccende le preoccupazioni sullo stato di salute di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, oggi 2 marzo, alla Casa Bianca ha presenziato alla cerimonia per la consegna di una serie di onorificenze. Una foto della Afp ha evidenziato la presenza di un vistoso rash cutaneo sul lato destro del collo, dietro l’orecchio, con una sorta di lesione in via di cicatrizzazione. Trump, com’è noto, soffre di insufficienza venosa cronica e assume dosi massicce di cardioaspirina. Tale terapia favorisce la formazione di lividi, in particolare sulla mano destra. La foto scattata oggi ha suscitato l’attenzione di molti media americani. Forbes, in particolare, ha chiesto chiarimenti alla Casa Bianca senza ottenere risposte. L’arrossamento, secondo le ipotesi avanzate dai media d’Oltreoceano, potrebbe essere causato da una violenta forma di dermatite o potrebbe essere una manifestazione dell’herpes zoster. 

 

Previous article
Cinema, al via la quarta edizione del ‘Premio Film Impresa’
Next article
Israele, lo shock degli abitanti di Beit Shemesh colpita dall’Iran

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Cinema, al via la quarta edizione del ‘Premio Film Impresa’

(Adnkronos) - - Ha preso ufficialmente il via, al Cinema Quattro Fontane di Roma, la quarta edizione di 'Premio Film Impresa', appuntamento ormai consolidato...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, Meloni: “Usa e Israele hanno deciso l’attacco senza coinvolgere i partner europei”

(Adnkronos) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta oggi, lunedì 2 marzo, sull'attacco in Iran. "Usa e Israele lo hanno deciso senza...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Hard Rock Cafe International e Coca Cola presentano Women Empower, un mese di eventi per celebrare donne nella musica

(Adnkronos) -   In occasione dell’International Women’s Month, gli Hard Rock Cafe italiani celebrano il talento femminile nel mondo della musica con “Women Empower”,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sicurezza stradale, Brandi (Pro Vita & Famiglia): “Censurate 12 delle nostre campagne di affissioni”

(Adnkronos) - “Sono anni che subiamo discriminazioni e soprusi da sindaci e giudici che, usando norme ideologiche, hanno censurato ben 12 delle nostre campagne...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.